تطور جديد في أسعار النفط بعد هبوط المخزونات الأمريكية والعقوبات على ناقلات روسية

استقرت أسعار النفط دون أي تغيير يذكر، في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن هبطت الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات باضطراب الإمدادات بسبب عقوبات على ناقلات روسية وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.

تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.4 بالمئة في الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.

لكن السوق وجدت الدعم اليوم الأربعاء بعدما أشارت بيانات لمعهد البترول الأميركي إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ووسط توقعات باضطرابات في الإمدادات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منتجي نفط روس وأسطول ظل من الناقلات.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين في آي.إن.جي قولهم: "أسعار النفط وجدت دعما في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم بعد أن أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف المحللون أنه في حين زادت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم الرئيسي للبلاد في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 600 ألف برميل، فإن المخزونات لا تزال منخفضة بشكل عام.

وأفادت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير. وأضافوا أن مخزونات البنزين ارتفعت 5.4 مليون برميل وكذلك مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.88 مليون برميل.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير هبوط أسعار خام برنت ثمانية بالمئة إلى 74 دولارا للبرميل في المتوسط عام 2025، قبل انخفاضها إلى 66 دولارا للبرميل في عام 2026. في حين سيبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 70 دولارا في المتوسط هذا العام ثم سينخفض إلى 62 دولارا في العام المقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 104.1 مليون برميل يوميا في 2025، انخفاضا من التقدير السابق البالغ 104.3 مليون برميل يوميا. وسيكون هذا أقل من توقعاتها لإمدادات النفط والوقود السائل بمتوسط 104.4 مليون برميل يوميا في 2025.

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