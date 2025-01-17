"دمياط" تشهد انطلاق المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية عبر الإنترنت لأول مرة

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، تحت قيادة الأستاذ "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مبادرة لتقديم مراجعات نهائية مجانية عبر الإنترنت باستخدام تطبيق “Teams”، وذلك في خطوة غير مسبوقة لدعم طلاب الشهادة الإعدادية.

جدول مراجعات مواد الشهادة الاعدادية

وبدأت المراجعات، اليوم الجمعة، وسط إقبال كبير من الطلاب الذين توافدوا للاستفادة من هذه الخدمة المميزة.

وكيل الوزارة: المبادرة تهدف إلى تسهيل عملية المراجعة وتوفير دعم تعليمي شامل للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية المراجعة وتوفير دعم تعليمي شامل للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول. وقد تم اختيار نخبة من أفضل معلمي المحافظة لتقديم هذه المراجعات، التي ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025.

هذا وأعرب الطلاب وأولياء الأمور عن شكرهم لمديرية التربية والتعليم على هذه الخطوة، التي توفر الوقت والجهد وتتيح فرصة أكبر للطلاب للاستفادة من الشرح بطريقة حديثة ومبتكرة.

ولمتابعة التسجيل أو متابعة المراجعات، يمكنك زيارة صفحة العلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم بدمياط للحصول على الروابط والمزيد من المعلومات.

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