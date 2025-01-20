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محافظ دمياط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع امتحانات الإعدادية، فيتو

 تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك خلال زيارته لمدرستى الحورانى الإعدادية المشتركة بإدارة فارسكور التعليمية والشهيد الحسينى سلطان الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، والتى جاءت بحضور الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم. 

وأدى اليوم ٣٤ ألفا و٩٨١ طالبا وطالبة امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة،  وخلال الزيارة تواصل " المحافظ " مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان حيث أعرب لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد.

 

محافظ دمياط يتابع سير امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ دمياط يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

 كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آلية العمل بالكنترول وعملية نقل أوراق الأسئلة والأجوبة،ووجه تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر،  وأيضًا توفير كافة الاحتياجات  ، لتسهيل عملية الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع اى محاولات للغش، وأكد استمرار المتابعة بشكل دورى لحين انتهاء الامتحانات فى ٢٣ يناير الجارى، من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية،  للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها فورًا.

كما أكد " محافظ دمياط " على التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان، مؤكدًا أيضًا على وجود زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع اى مشكلة صحية للطلاب وتوفير الرعاية لهم.

وأشار  ياسر عمارة إلى أن المديرية انهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضى، مؤكدًا أنه يجري متابعة الموقف بشكل دورى من خلال المرور الميدانى وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية.

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