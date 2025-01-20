وزير الآثار يكشف خطة تحقيق رقم قياسي جديد في أعداد السائحين الوافدين

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة نجح في تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السائحين الوافدين خلال عام 2024، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.

تحقيق رقم قياسي في عدد السائحين الوافدين

وأضاف وزير السياحة والأثار، أن الرقم القياسي الجديد الذي حققه قطاع السياحة المصرية جاء بفضل الجهود التي تقدمها القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي

وأشار الي أن الخطط والسياسات الجديدة للوزارة لـ التسويق السياحي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.

وأوضح أن برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.

إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات

وتابع أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتًا إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمنًا على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.

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