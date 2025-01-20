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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه في حدائق المعادي

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لجلسة 17 فبراير المقبل.


إحالة المتهم بقتل والديه وشقيقه 


وكانت نيابة جنوب القاهرة، أحالت المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لمحكمة الجنايات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بإقدام مهندس على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، مما أدى إلى مصرعهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وفرد من ضبطه، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن شابا يعمل مهندسا ارتكب مذبحة وقتل أفراد عائلته  وتحرر محضر بالواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة حدائق المعادى نيابة جنوب القاهرة

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