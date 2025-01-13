شاهد، صاحب مشتل يُدخل أنواعا جديدة من الخضراوات والفاكهة والشاي الأخضر لأول مرة بقنا

أجرت فيتو بثا مباشرا من داخل مشتل زراعات بقرية الحميدات التابعة لمركز ومدينة قنا.

ويعد مشتل غريب كامل من أقدم المشاتل الموجودة والتي بدأ منذ 40 عاما، وأدخل أنواع من الخضروات والفاكهة والشاى الأخضر لأول مرة فى قنا.

وأكد غريب أنه حاصل على دبلوم الزراعة وعمل مع والده في المشتل وأشقائه الذين يساعدونه في كل كببرة وصغيرة.

وأشار إلى أن المشتل ادخل الشاى الأخضر والأزرق وطماطم شيري وفلفل الألوان وأشجار الظل المتنوعة، بالإضافة إلى النعناع السعودي والبخور السعودي والورد الجوري والجوافة وليمون القزم وليمون اضالي وغيرها من الموالح كالبرتقال واليوسفي وانواع المانجو (السكري..الصديقة..الزبدة) بالإضافة إلى النباتات العطرية.

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