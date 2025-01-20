حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن تسريب امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء اللجان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأنه تم تأجيل امتحان مادة التربية الدينية لوجود خطأ فني حدث خلال طباعة الامتحان المقرر انعقادها اليوم الإثنين الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٥، وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، لذلك تقرر تأجيل امتحان المادة إلى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير الجاري بعد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.



وانطلقت السبت الماضى امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية المقبل وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالاتى

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت سماح ابراهيم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة , أن جميع اللجان الإمتحانية بالقاهرة استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية وهى جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة وتوفير الجو الملائم والهادى للطلاب لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تم اعلان كشوف المناداة وجداول الإمتحانات فى أماكن ظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجهت "مدير المديرية" بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الامور أمام مقار اللجان.

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