محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية.

إمتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2024 _ 2025

وشدد محافظ المنيا خلال جولته على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات لضمان توفير أجواء مناسبة للطلاب، مع التصدي بحزم لأي مخالفات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.

إمتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا



أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات اليوم في فترتين، شملت الفترة الأولى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما تضمنت الفترة الثانية امتحان مادة الهندسة، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

الشهادة الإعدادية في المنيا



وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وحل أي طوارئ أو شكاوى فورًا، مشددًا على استمرار المتابعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وحمايتها من أي تجاوزات.

مديرية التربية والتعليم بالمنيا



ومن جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم موافقة محافظ المنيا على مجازاة ثلاثة مراقبين بخصم أجر شهر من رواتبهم وحرمانهم من المشاركة في أعمال الامتحانات، عقب ثبوت مخالفات تمثلت في حيازة هواتف محمولة داخل اللجان واستخدامها في تصوير أوراق الامتحانات، وهو ما يخالف القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان.

الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي الأول 2024-2025



تأتي هذه القرارات على خلفية تحقيقات في واقعتين منفصلتين؛ الأولى في مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوقرقاص التعليمية، حيث تم ضبط إحدى المراقبات أثناء تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول، بينما تتعلق الواقعة الثانية، بنشر ورقة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين وجود إهمال جسيم من قبل أعضاء لجنة تابعة لإدارة بني مزار التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.