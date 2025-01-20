هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

أثارت الهدايا التي قدمتها المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام، للأسيرات الإسرائيليات الثلاثة، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كانت هدايا المقاومة عبارة عن قلادة بها علم فلسطين وحقيبة حملتها كل أسيرة معها، وشهادة تخرج أسير.

هدايا الأسيرات الثلاثة وسر محتويات الحقيبة

هدايا المقاومة للأسيرات الثلاثة وخاصة الحقيبة التي مُنحت لكل واحدة منهن، أثارت العديد من التساؤلات في البداية، عما تحمله هذه الحقائب بداخلها، وما سر هذه الشهادة التي مُنحت لهن قبل مغادرتهن قطاع غزة.

حقائب هدايا القسام للأسيرات، فيتو

لم تدم تساؤلات النشطاء كثيرًا عما يوجد بداخل هذه الحقائب، التي حملتها الأسيرات معهن كهدايا من المقاومة، حيث جاء رد القناة (12) العبرية سريعًا، التي أكدت أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" منحت كل أسيرة من الثلاث حقيبة تضم خارطة قطاع غزة وصورًا لهم من الأسر"

ونشرت وسائل الإعلام العبرية محتويات هدايا المقاومة للأسيرات الإسرائيليات تحت عنوان يقول: "هدية حماس الساخرة للأسيرات "الإسرائيليات" الثلاث قبل الإفراج عنهن".

ووصف مراسل القناة (12) العبرية يارون إبراهام هدايا المقاومة للأسيرات، فقال: "حماس سلمت الأسيرات الثلاث حقيبة مطبوع عليها خريطة غزة، وبداخلها تذكارات أعطتها حماس لهن، حيث احتوت على مذكراتهن وكتاباتهن وصورًا لهن داخل مكان أسرهن بغزة طوال 15 شهرًا."

هدايا القسام للأسيرات الكيد في أبهى صوره

محتويات هدايا حركة المقاومة "حماس" للأسيرات الثلاثة، دفعت العديد من النشطاء للكشف عن سر هدايا حماس للأسيرات، ومنها محتويات الحقائب والشهادة الممنوحة لهن، وسر ألوان الملابس التي ارتدتها الأسيرات عند تسليمهن للصليب الأحمر.

هدايا القسام للأسيرات الثلاثة، فيتو

وعلقت دكتورة الصحة النفسية غادة محمد علي هدايا القسام للأسيرات الثلاثة فقالت: " كتائب القسام أفرجت عن الأسيرات الثلاثة وأعطتهن هدايا في شنط رسم عليها خريطة فلسطين... فعلها السادات قبلهم بعد حرب أكتوبر عندما أرسل الأسرى لجولدا مائير ومن معها بالبيچامات الكستور المصري الصنع... الكيد في أبهى صوره."

وقال الإعلامي الفلسطيني وائل أبو عمر: "ماذا قصدت حماس عندما أطلقت سراح 3 أسيرات تلبس كل واحدة منهم لون من ألوان العلم الفلسطيني وتلبس كل واحدة منهم عقد مزين بعلم فلسطين، واضح أن هناك رسالة كان يجب أن تصل ووصلت".

هدايا الأسيرات رسائل مدروسة تحمل رمزية عميقة

أما المصور الأردني العمري محمد فقال: "أسيرات إسرائيل بعد وصولهن إلى الأراضي المحتلة ظهر في أيديهم حقائب تحمل شعار القسام، وقناة كان العبرية بالإضافة للقلادة التي عليها علم فلسطين؛ الأسيرات الثلاثة تلقين هدايا تذكارية من حماس، وقناة i24NEWS: تقول قمة السخرية: حماس قدمت "هدية" للأسيرات الثلاث المفرج عنهن: دورون، وإميلي، ورومي، عبارة عن صورة من غزة مرفقة بشهادة تخرج أسير".

شهادة تخرج أسير في حقائب الأسرى، فيتو

وعلق البلوجر كريم دبش قادري فقال: "أي تحدي هذا لحركة المقاومة الإسلامية حماس... عند تسليم الأسيرات إلي العدو فهل تعلم ماذا في حقائب الأسيرات الثلاثة...!؟ إنها حقائب مملوءة بالهدايا وشهادات تخرجهن في اللغة العربية، وصور تذكارية لمدينة غزة.. وهن في أفضل لحظاتهن في الأسر خلال إقامتهن لمدة 471 يومًا...".

أما البلوجر أحمد البقري فقال: "حماس تثبت مرة أخرى قدرتها على التخطيط والاهتمام بأدق التفاصيل بينما كانوا يتعرضون للإبادة لأكثر من عام وأربعة أشهر..! في عمليات تبادل الأسرى قاموا بتجهيز حقيبة خاصة للأسيرات الثلاثة تضمنت خريطة غزة وصورًا من فترة الأسر، ما يعكس رسائل مدروسة تحمل رمزية عميقة، في خطوة أثارت الجدل والاهتمام والسخرية."

الأسيرات يرتدين ملابس بألوان علم فلسطين

وقالت الإعلامية الأردنية إيمان طواليه "هدية حماس الساخرة للأسيرات الإسرائيليات الثلاث قبل الإفراج عنهن، حقيبة مطبوع عليها خريطة غزة، وداخلها ما وصفها بأنها تذكارات أعطتها حماس لهن، حيث احتوت على مذكراتهن وكتاباتهن وصورا لهن داخل مكان أسرهن بغزة طوال 15 شهرًا."

حقائب وشهادة أسير هدايا القسام للأسيرات، فيتو



ورد البلوجر محمد نايل قائلًا: "خروج الأسيرات الثلاثة وكأنهن قادمات من رحلة سياحية ويحملن أكياس الهدايا، والغريب هى ملاحظة ارتداء ألوان الأسود والأحمر والأخضر! وهناك من اكتشف الرمزية لألوان العلم! قمة السخرية الـ٣ أسيرات المفرج عنهم ضمن الصفقة النهاردة كانوا شايلين شنط ورقية، لم يكن أحد يعرف ما كان فيها، وكانت عبارة عن شنطة هدايا فيها شهادات تخرج من القطاع وشهادة درجات في أمتحان اللغة العربية وخريطة لغزة، ودبابيس بالعلم، بالإضافة لصور لهم لأفضل لحظاتهم في الأسر خلال إقامتهم في الـ٤٧١ يومًا كتذكارات.. يعني المقاومة دي كيادة كيد".

التنكيد على العدو صنعة

أما البلوجر هبة عبد الجواد فقالت: "الأسيرات الثلاثة طالعين بشنط هدايا ورق نضيفة، كأنهم كانوا في مؤتمر ومروحين! أساتذة (التنكيد على العدو صنعة).

القناة 12 الإسرائيلية: حمـ.ـاس منحت كل أسيرة من الثلاث ظرفا يحتوي خارطة قطاع غزة وصورا من الأسر

نشرت وسائل إعلام الاحتلال وعلى رأسها القناة 12 العبرية عنوانا يقول "هدية حماس الساخرة للأسيرات "الإسرائيليات" الثلاث قبل الإفراج عنهن".



وأضاف مراسل القناة 12 العبرية يارون ابراهام:… pic.twitter.com/Hc9XPwAmFm — بنت السلاطين 🇴🇲 (@bintalnoor29) January 20, 2025



وقال أحد النشطاء " ما لفت انتباهي هو إعطاء كل أسيرة من الرهائن الثلاث كيس كهدية من حركة، واعتقد أنه يحتوي على أقراص سيدي وتوثيق لأيام الأسر، وكيف كانت المعاملة مع الأسرى والرهائن وتوثيق لمعلومات كاملة للأسيرات الثلاثة، وهذا ما سيجعل إسرائيل تستشيط غضبًا ويبين حجمها ككيان ضئٌيل ومنهار."

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "أبدعت حماس في طريقة وترتيب تسليم الأسيرات الثلاثة، بل اهتمت بأدق التفاصيل حيث تم إعطاء الأسيرات هدايا تذكارية عن غزة وتم وضع علم فلسطين على ملابسهن.. حماس ما زالت قوية، بل قد تكون الآن أقوى مما كانت عليه سابقًا."

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