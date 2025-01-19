شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب

الأسيرات الإسرائيليات، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية تريد بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في مستشفى رامات جان بتل أبيب.

مشاهد الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، مشاهد من تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.



بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال



ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسئول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي، ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

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