حفظ التحقيقات في مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات قطار بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحفظ التحقيقات في مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة غمرة، بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.



وتبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

وبينت المناظرة أن جثة الفتاة تحولت إلى أشلاء وتم جمعها وإيداعها مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لذويها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 23 سنة لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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