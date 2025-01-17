تعليم دمياط: تجهيز١٦٧ لجنة لاستقبال ٣٤ ألفًا و٩٨١ طالبا بامتحانات الإعدادية غدا

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وكيل الوزارة: الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، وعددها ١٦٧ لجنة في عشرة إدارات تعليمية، تستقبل ٣٤ ألفًا و٩٨١ طالبًا وطالبة، خلال الفترة من السبت ١٨ يناير، ولمدة أسبوع حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥

وأضاف وكيل الوزارة، أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وجه بضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية، للعمل على الخروج بأفضل صورة للامتحانات، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان، وتأمين خطوط سير الامتحانات، وكذا التعاون مع الوحدات المحلية لرفع كل صور الإشغالات، ونظافة محيط المدارس.

كما تم التنسيق مع صحة دمياط لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، وذلك لخروج الامتحانات بالشكل اللائق بمحافظة دمياط.

وشدد "وكيل الوزارة" على محاربة جميع صور الغش وأشكاله، مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان، وكذلك كل الأجهزة الإلكترونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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