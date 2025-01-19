صحة الغربية تُعلن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام بمستشفى المحلة العام (صور)

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل الوزارة، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى المحلة العام.

تطوير المنظومة الصحية

ويأتي هذا التطوير في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء الغربية والمحافظات المجاورة.

تجهيز القسم

تم تجهيز القسم بطاقة استيعابية تبلغ 16 كرسيًا لعلاج مرضى الأورام، مزودًا بشبكة غازات طبية متكاملة وكابينة لتحضير العلاج الكيميائي.

كما تم تخصيص غرفتي طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، بالإضافة إلى عيادة خارجية وصيدلية لصرف العلاج مجانًا للمرضى.

وقد تم التعاقد مع نخبة من أساتذة الجامعات للإشراف على تقديم الخدمات الطبية وضمان جودتها.

وأكد وكيل صحة الغربية أن القسم الجديد يعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، مع اختيار كوادر طبية وتمريضية على أعلى مستوى. وأوضح أن القسم سيبدأ فعليًا في تقديم خدماته لعلاج مرضى الأورام اعتبارًا من اليوم، لتخفيف معاناة المرضى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام، بأن القسم تم تجهيزه بأعلى المعايير الطبية، ويضم نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام، فضلًا عن فريق تمريض مدرب وفق أعلى معايير الجودة. وأكد أن القسم سيعمل على استقبال المرضى لتلقي العلاج الكيميائي ومتابعة الحالات عبر العيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، بإشراف استشاريين متخصصين وصيادلة إكلينيكيين لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.

يُذكر أن افتتاح القسم يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى الأورام، مما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.