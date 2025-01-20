الإثنين 20 يناير 2025
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انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية (بث مباشر)

امتحانات طلاب الشهادة
امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

 بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية، أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء خلال ثاني أيام الامتحانات.

ضبط 110 فرش حشيش بحوزة شخصين بالسنطة في الغربية

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

98 ألف طالب وطالبة 

 ومن جانبه صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 اسقبلت اليوم 98 ألف طالب وطالبة، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

 

الالتزام التام بالضوابط

 وأكد "وكيل تعليم الغربية" أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، مشددًا على أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق رؤساء اللجان لضمان سير الامتحانات بشكل صحيح، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى انتهاء اليوم. كما وجه بضرورة استلام رؤساء اللجان لمقار اللجان قبل يومين من بدء الامتحانات، للتأكد من جاهزية كافة التجهيزات والموارد.

منع استخدام الهواتف المحمولة

 وشدد وكيل  تعليم الغربية على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، كما أكد على غلق أبواب اللجان عند بدء الامتحانات ومنع دخول أو خروج أي شخص خلالها. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية لتسليم واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

 

توفير بيئة آمنة للطلاب

 وأوضح "حسن" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام وتوفير بيئة آمنة للطلاب، مما يضمن تكافؤ الفرص بينهم في ظل ظروف مناسبة لأداء الامتحانات.

وتمنى وكيل الوزارة التوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم، مؤكدًا   حرص المديرية على توفير كل سبل الدعم والراحة لضمان نجاح العملية الامتحانية وتفوق الطلاب.

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تعليم الغربية: 418 لجنة جاهزة لاستقبال 93 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية
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