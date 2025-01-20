تغيب مطرب شعبي عن حضور جلسة محاكمته بتهمة دهس طفل

بدأت محكمة الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة مطرب شعبي “ع” متهم بدهس صغير بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، بعد إحالته إلى محكمة الجنح المختصة.

تقدم والد الصغير ضحية دهس المطرب، ما يثبت إتمام التصالح مع المطرب في القضية، كما أقروا بالتنازل عن الدعوى المدنية أمام هيئة المحكمة.

وتغيب المطرب عن أولى جلسات محاكمته أمام جنح إمبابة، في قضية دهس طفل بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، لعدم وجوب حضوره الجلسة.

ومن المفترض أن يتم تسجيل التصالح رسميا بين الطرفين مقابل 70 ألف جنيه، تم الاتفاق عليهم من قبل الطرفين.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

القبض على مطرب شعبى

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه طفل بإمبابة لبيان تعاطي المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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