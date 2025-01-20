صحة الغربية تطلق مبادرة استئصال اللوزتين واللحمية للأطفال للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية بدء تنفيذ مبادرة مميزة لاستئصال اللوزتين واللحمية للأطفال، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية متميزة.

تنطلق المبادرة يوم السبت الموافق 25 يناير وتستمر حتى الخميس 6 فبراير، وذلك بمستشفى المنشاوي العام في طنطا.

تأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الصحة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أهمية هذه المبادرة في تقديم خدمات طبية متميزة، فيما أشار الدكتور محمد سلام، مدير مستشفى المنشاوي العام، إلى الجاهزية الكاملة للمستشفى لتنفيذ المبادرة.

كما أوضح الدكتور محمد عوضي، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، أن الفريق الطبي بالمستشفى مستعد لاستقبال الحالات وتقديم أفضل رعاية ممكنة.

تعد هذه المبادرة خطوة هامة ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية للأطفال في المحافظة.

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