اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في الأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت خلاله خروج طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية فى الأقصر عقب الانتهاء من اداء امتحاني اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي الأول.

امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الاعدادية

وأبدى طلاب الشهادة الاعدادية سعادتهم حول امتحان اللغة العربية الذي جاء سهلًا كما أن الزمن المحدد كان كافيا، وعن امتحان الحاسب الآلي خارج المجموع جاء سهلًا في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي، حيث عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا موسعًا لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الشهادة الإعدادية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن 18016 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال 111 لجنة بمختلف الإدارات داخل المحافظة، من السبت 18 يناير الجارى وحتى الخميس الموافق 23 من ذات الشهر.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر توجيهاته لرؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع اخفاء أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعًا للغش.

كما أوصى بمنع أصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان، وقد عُقد الاجتماع بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ورئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، بمكتبة مصر العامة.

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