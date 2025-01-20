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حوادث

قبول استئناف 7 أشخاص على حكم سجنهم 3 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من 4 فتيات و3 رجال متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الآثم 3 علي حكم سجنهم سنوات وقضت ببراءة المتهمين. 

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة بعد فحص الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها تتشكك في ثبوتها قبل المتهمين على نحو يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان لما ورد بمحضر الضبط، حيث لا يتحقق به جريمة. 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام تشكيل عصابي بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 10 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.

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محكمة جنح مستانف مدينة نصر الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة مدينة نصر

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