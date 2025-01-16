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حوادث

السجن 3 سنوات لـ 4 فتيات و3 رجال بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس 4 فتيات و3 رجال متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الآثم 3 سنوات. 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام تشكيل عصابي بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 10 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مدينة نصر ممارسة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لحماية الآداب

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