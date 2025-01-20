سعاد مكاوي.. بدأت مشوارها الفني مغنية للمونولوج.. قدمت أشهر ثنائي غنائي وتمثيلي مع إسماعيل يس.. وهذا سر خلافها مع أم كلثوم

سعاد مكاوي، مونولوجست ومطربة وممثلة من الزمن الجميل، اشتهرت بمطربة السمار والبياض، عرفت بابتسامتها وروحها المرحة والدم الخفيف بدأت مشوارها الفنى مغنية للمونولوج، بعدها اتجهت الى التمثيل وقدمت أشهر ثنائي غنائي وتمثيلي مع إسماعيل يس، فقدمت معه أشهر أغنياتها في فيلم المليونير " عاوز أروح متروحش "، ورحلت في مثل هذا اليوم 20 يناير عام 2008.

ولدت المونولوجست الفنانة سعاد مكاوي عام 1928، وهي ابنة الملحن وعازف القانون محمد مكاوي،عشقت الغناء والتمثيل منذ صغرها، عملت في بداياتها فترة طويلة على مسرح علي الكسار وكان من أبطاله عقيلة راتب وزوجها حامد مرسي عام 1938، وقد احتضنتها عقيلة راتب وكانت تعمل مقابل ريال فضة في اليوم، لتنطلق بعدها لتقديم المونولوجات والأغانى الخفيفة مع الفرق الخاصة.

المطربة سعاد مكاوى



اتجهت سعاد مكاوي إلى التمثيل وقدمت وهي طفلة في دور صغير بفيلم "الكنز المفقود" من إخراج بدر لاما، وحصلت فيه على أجر ثلاثة جنيهات وكانت صغيرة السن لدرجة أن وزارة الداخلية اعترضت على عملها بالفن خاصة في المسرح الذي يسهر لوقت متأخر، وتم وقفها بقرار عن التمثيل، عادت بعد سنوات تمارس نشاطها الفني من جديد بعدما كبرت وكان أول عمل لها هو الانضمام إلى فرقة ببا عز الدين بكازينو " الكوبري" بتقديم مونولوجات قصيرة بين الفواصل الغنائية.

عواد باع أرضه يا ولاد

أكثر من 500 أغنية قدمتها المطربة سعاد مكاوي خلال مشوارها الفني منها: لما رمتنا العين، آلوا البياض أحلى، وحشني كتير، أكبر من النسيان، وبطولة الأوبريتات الإذاعية الشهيرة الدندورمة، عواد باع أرضه يا ولاد وغيرها.

سعاد مكاوى فى أحد أفلامها

ظهرت سعاد مكاوي في فترة الأربعينيات، حيث ازدهر المسرح الغنائي، والسينما الاستعراضية، التي نشط فيها الأوبريت الغنائي، والمونولوج الفكاهي، كما ترسخت أيضا الأغنية شعبية الخفيفة التي تستهوي أولاد البلد، وفي تلك البيئة وجدت سعاد مكاوي طريقها نحو الانتشار، خاصة مع ألحان الموسيقار الرائع محمود الشريف، بعد ذلك أعجب بصوتها الموسيقار محمد عبد الوهاب حتى إنه لحن لها أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شاريني جوه العيون يحلى.

دويتو عاوز أروح ماتروحش

بدأ مشوار سعاد مكاوى مع السينما حين اختارتها الفنانة الكبيرة بهيجة حافظ لتقديم أغنيتين في فيلم "زهرة" إخراج حسين فوزي وشقيقه عباس كامل، قدمت بعده أكثر من 200 فيلم سينمائي في السينما أغلبها أعمال استعراضية تمثيلا وغناء لكنها جميعا في أدوار السنيدة ولم ترق إلى أدوار البطولة، منها: المليونير حيث غنت فيه دويتو عاوز أروح ماتروحشى مع إسماعيل يس، بنت المعلم، البوسطجى، شمشون الجبار، حدوة الحصان، منديل الحلو، أسمر وجميل، كلام الناس، عينى بترف، لسانك حصانك، أنا ذنبى ايه، خد الجميل، حضرة المحترم، جزيرة الاحلام، نهارك سعيد، القدر والمكتوب.

غازية من سنباط كتب النهاية

حتى كان آخر أفلام سعاد مكاوي فيلم غازية من سنباط عام 1967، بعده انقطعت عن الطرب والتمثيل لسنوات ثم عادت في التسعينيات إلى الساحة الغنائية، إلا أنها لم تجد القبول الذي اعتادت عليه، واختارت اعتزال الفن.

اسماعيل يس وسعاد مكاوى فى المليونير

في حوار نادر للفنانة سعاد مكاوي، كشفت عن موقف شهير جمعها بالفنانة إسماعيل ياسين، حيث رفض تقبيلها في أحد الأفلام، مهددا بفسخ العقد، وقالت: "إسماعيل قبل ما يبدأ كان يكتب في العقد إنه مبيبوسش البطلة، وفي مرة المخرج طلب إنه يبوسني في آخر الفيلم، لكنه رفض بشدة، وقال له ألغي العقد لكن مش هعمل كده"، مما دفعها لسؤاله عن السبب، خاصة أن تلك المشاهد كانت منتشرة في الأفلام، لكنه لم يفصح عن السبب.



واختلفت سعاد مكاوي مع أم كلثوم وكانت في أوج شهرتها حول أغنية "حمودة فايت يا بنت الجيران يا وردة بيضا في حزمة ريحان " التي لحنها محمود الشريف وكلمات عباس كامل، حيث اعتبرتها أم كلثوم فيها تلميح وغمز على زواجها من الملحن محمود الشريف خاصة عندما نشرت مجلة آخر ساعة كاريكاتيرا لرئيس الوفد مصطفى النحاس ينظر من البلكونة على أم كلثوم وهى تغنى في الشارع وقد أشيع وقتها أنها متزوجة من محمود الشريف، وكتب تعليق الكاريكاتير (حمودة فايت يا بنت الجيران )، كما توسطت أم كلثوم لدى المجلة بشطب الكاريكاتير ولدى الإذاعة بمنع إذاعة الأغنية.

زيجات ثلاث وطلاق بسبب الغيرة

كان أول زيجاتها الملحن محمد الموجي عام 1958، تعرفت سعاد مكاوي عليه عن طريق الراقصة زينات علوي، وشهد على العقد الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز وأقيم العرس بكازينو عابدين وتم الطلاق بسبب علاقة الموجي بوداد حمدي، ثم ارتبطت سعاد مكاوي بصداقة تحولت إلى حب مع المخرج عباس كامل وقدمها كبطلة لأول مرة في فيلم " صاحب بالين " ليتم الزواج بينهما ويقدما معا 17 فيلما من عشرين فيلما هي كل ما قدمه عباس كامل للسينما.. إلا أنه نظرا لغيرة الزوج وعصبيته تم الطلاق وتنازلت سعاد مكاوي عن مؤخرها وأثاث الزوجية حتى ينفصلا وهما صديقان وتعلق سعاد مكاوي على الطلاق " انفصلنا بسبب الحب"، ثم تزوجت من الدكتور محمد إسماعيل الموسيقار المعروف.

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