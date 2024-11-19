سعاد مكاوي، أميرة المونولوج التي طلقها الموجي بسبب وداد حمدي وأم كلثوم منعت إذاعة أشهر أغانيها

سعاد مكاوى، مطربة شهيرة من الزمن الجميل، لقبت بأميرة المونولوج، ومطربة السمار والبياض، شكلت ثنائيا غنائيا مع إسماعيل يس فى فن المونولوج، من أشهر ما قدما مونولوج "عاوز أروح ماتروحش" عرفت بخفة دمها، تملك جاذبية خاصة، تغنى وتمثل، وتجيد الاستعراض، رحلت عام 2008.



قدمت سعاد مكاوى في السينما دورا صغيرا في فيلم من إخراج بدر لاما " الكنز المفقود " مقابل ثلاثة جنيهات وكانت صغيرة السن لدرجة أن وزارة الداخلية اعترضت على عملها بالفن خاصة في المسرح وتم وقفها بقرار عن التمثيل لصغر سنها.

مونولوجات ضاحكة بين الفواصل



فى مثل هذا اليوم عام 1928 ولدت المطربة سعاد مكاوى، وهي ابنة الملحن وعازف القانون محمد مكاوي، عملت في بداياتها فترة طويلة على مسرح علي الكسار وكان من أبطاله حامد مرسى وزوجته عقيلة راتب التي احتضنتها فنيا في بدايتها، وكانت تعمل مقابل ريال فضة في اليوم، ثم انضمت إلى فرقة كازينو الكوبري بقيادة ببا عز الدين حيث كانت تقدم مونولوجات ضاحكة بين الفواصل المسرحية.

سعاد مكاوى



ظهرت سعاد مكاوي في فترة الأربعينيات، حيث ازدهر المسرح الغنائي، والسينما الاستعراضية، التي نشط فيها الأوبريت الغنائي، والمونولوج الفكاهي، كما ترسخت أيضا الأغنية شعبية الخفيفة التي تستهوي أولاد البلد، وفى تلك البيئة وجدت سعاد مكاوي طريقها نحو الانتشار، خاصة مع ألحان الموسيقار الرائع محمود الشريف.

إعجاب موسيقار الأجيال

أعجب بصوت سعاد مكاوى الموسيقار محمد عبد الوهاب حتى انه لحن لها اغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شاريني جوه العيون يحلي"،



بدأ مشوار سعاد مكاوى مع السينما حين اختارتها الفنانة الكبيرة بهيجة حافظ لتقديم أغنيتين في فيلم "زهرة" إخراج حسين فوزى وشقيقه عباس كامل قدمت بعده أكثر من 200 فيلم سينمائي في السينما أغلبها أعمال استعراضية تمثيلا وغناء لكنها جميعا في أدوار السنيدة ولم ترق إلى أدوار البطولة منها: المليونير حيث غنت فيه دويتو عاوز اروح ماتروحشى مع إسماعيل يس، بنت المعلم، البوسطجى، شمشون الجبار، حدوة الحصان، منديل الحلو، أسمر وجميل، كلام الناس، عينى بترف، لسانك حصانك، أنا ذنبى ايه، خد الجميل، حضرة المحترم، جزيرة الاحلام، نهارك سعيد، القدر والمكتوب، حتى كان آخر أفلامها فيلم غازية من سنباط عام 1967.

أوبريت الدندورمة فى الإذاعة



كما قدمت سعاد مكاوى أكثر من 500 أغنية ومونولوج أشهرها: لما رمتنا العين، قالوا البياض أحلا ولا السمار أحلى، وحشني كتير، أكبر من النسيان، كما قدمت الأوبريتات الإذاعية الشهيرة عواد باع أرضه، الدندورمة.

تعدد الزيجات والموت وحيدة



كان أول زيجات سعاد مكاوى الملحن محمد الموجي عام 1958، تعرفت عليه عن طريق الراقصة زينات علوي، وشهد على العقد الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز وأقيم العرس بكازينو عابدين وتم الطلاق بسبب علاقة الموجي بوداد حمدي، ثم تزوجت بعده المخرج عباس كامل الذى أخرج لها وحدها 17 فيلما، وبسبب الغيرة وعصبية الزوج تم الطلاق ـ لتتزوج بعده من الموسيقى محمد إسماعيل لترحل وحيدة في شقتها بعد إصابتها بهبوط حاد في القلب عام 2008.

سعاد مكاوى

وحول زيجتها الطويلة لصاحب الفضل عليها المخرج عباس كامل قالت سعاد مكاوى: ربطتنا صداقة طويلة منذ أخرج لى فيلم صاحب بالين مع ميمي شكيب وشكوكو ومحمود المليجي، وتم الزواج، ولأنى أعرف في نفسي ثورتى وعنادى ـ وأعرف أيضا عصبية عباس وسبق أن طلبت منه أن يتحمل كل منا الآخر في العمل على الأقل دون جدوى، وتنازلت عن أثاث الزوجية والمؤخر والسيارة التي تبرع بها لشهداء حرب بورسعيد، كل ذلك من أجل الحصول على الطلاق بدون مشاكل ولنظل نحن الاثنان صديقين على الأقل لانى كنت مازلت أحبه واستطيع ان أقول انفصلنا لأننا نحب بعض.

أم كلثوم توقف فيلمها وأغنيتها

من المواقف الغريبة في حياتها الفنية موقف أم كلثوم منها فقالت سعاد مكاوي: كانت بدايتي مع فيلم "صاحب بالين" قصة وسيناريو وإخراج عباس كامل، غنيت في الفيلم أغنية اعتبرها النقاد أول مونولوج نقدى قدمه الملحن محمود الشريف للإذاعة تقول كلماتها التي كتبها عباس كامل أيضا " حمودة فايت يابنت الجيران، ياوردة بيضا في حزمة ريحان "، وردد الناس الأغنية ونشرت مجلة آخر ساعة كاريكاتير عبارة عن رسم لمصطفى النحاس رئيس حزب الوفد بينظر من البلكونة على المطربة أم كلثوم ـ وكان قد أشيع خبر زواجها من محمود الشريف ـ وكتب التعليق (حمودة فايت يابنت الجيران).



الغريبة إن أم كلثوم اتصلت برئيس تحرير مجلة آخر ساعة وطلبت حذف الكاريكاتير وطلبت من رئيس الإذاعة حذف الأغنية من الإذاعة، وبالفعل توقفت الأغنية نهائيا ولم تعرض بعد وأوقف عرض الفيلم الذى تضمن الأغنية.



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