سعاد مكاوى، قصة مونولوجست أوقفتها وزارة الداخلية عن العمل

سعاد مكاوى، مطربة ومونولوجست شهيرة من الزمن اللى فات عرفت بخفة دمها، قدمت ثنائيات في المونولوج مع إسماعيل يس، كان أول أدوارها في السينما دور صغير في فيلم من إخراج بدر لاما " الكنز المفقود " مقابل ثلاثة جنيهات وكانت صغيرة السن لدرجة أن وزارة الداخلية اعترضت على عملها بالفن خاصة في المسرح وتم وقفها بقرار عن التمثيل.

اشتهرت سعاد مكاوى بأغنية " قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى "،

في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 1928 ولدت المونولوجست الفنانة سعاد مكاوي وهي ابنة الملحن وعازف القانون محمد مكاوي، عملت في بداياتها فترة طويلة على مسرح علي الكسار وكان من أبطاله عقيلة راتب وزوجها حامد مرسي عام 1938 وقد احتضنتها عقيلة راتب وكانت تعمل مقابل ريال فضة في اليوم، ثم انضمت الى فرقة كازينو الكوبرى بقيادة عز الدين حيث كانت تقدم مونولوجات ضاحكة بين الفواصل الغنائية.

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غازية من سنباط آخر أفلامها

وشاهدت سعاد مكاوى بهيجة حافظ وهى تغنى فطلبتها لتقديم أغنيتين في فيلم "زهرة" إخراج حسين فوزى وشقيقه عباس كامل قدمت بعده أكثر من 200 فيلم سينمائي من أشهرها: صاحب بالين، بنت المعلم، شمشون الجبار، البوسطجي، حدوة الحصان، منديل الحلو، كلام الناس، أسمر وجميل، عيني بترف، المليونير، جزيرة الأحلام، خد الجميل، حضرة المحترم، مجلس الإدارة، القدر والمكتوب، لسانك حصاناك، أنا ذنبي إيه، نهارك سعيد، تار بايت، وآخر أفلامها غازية من سنباط)

المونولوجست سعاد مكاوى فى شبابها

قدمت سعاد مكاوى أكثر من 500 أغنية ومونولوج أشهرها: لما رمتنا العين، قالوا البياض أحلا ولا السمار أحلى، وحشني كتير، أكبر من النسيان، كما قدمت الاوبريت الاذاعى عواد باع أرضه، الدندورمة، وقدمت أشهر الثنائيات مع الفنان إسماعيل يس منها (عايز أروح متروحش، لأ أنا مروح متروحش )..

حمودة فايت يابنت الجيران

عن أصعب موقف صادفته في حياتها الفنية قالت سعاد مكاوى:كانت بديتى مع فيلم " صاحب بالين" قصة وسيناريو وإخراج عباس كامل، غنيت في الفيلم اغنية اعتبرها النقاد أول مونولوج نقدى قدمه الملحن محمود الشريف للإذاعة تقول كلماتها التي كتبها عباس كامل أيضا " حمودة فايت يابنت الجيران، ياوردة بيضا في حزمة ريحان "، وردد الناس الأغنية ونشرت مجلة آخر ساعة كاريكاتير عبارة عن رسم لمصطفى النحاس رئيس حزب الوفد بينظر من البلكونة على المطربة أم كلثوم ـ وكان قد أشيع خبر زواجها من محمود الشريف ـ وكتب التعليق (حمودة فايت يابنت الجيران).

وأضافت الفنانة سعاد مكاوى: إن أم كلثوم اتصلت برئيس تحرير المجلة وطلبت حذف الكاريكاتير وطلبت من رئيس الإذاعة حذف الأغنية من الإذاعة، وبالفعل توقفت الاغنية نهائيا ولم تعرض بعد وأوقف عرض الفيلم الذى تضمن الأغنية.



سعاد مكاوى مع شرفنطح

كان أول زيجات سعاد مكاوى الملحن محمد الموجى عام 1958، تعرفت عليه عن طريق الراقصة زينات علوي، وشهد على العقد الشاعر الغنائى مرسى جميل عزيز وأقيم العرس بكازينو عابدين وتم الطلاق بسبب علاقة الموجى بوداد حمدي، ثم تزوجت بعده المخرج عباس كامل الذى أخرج لها وحدها 17 فيلما، وبسبب الغيرة وعصبية الزوج تم الطلاق ـ لتتزوج بعده من الموسيقى محمد إسماعيل.

قصة طلاق سعاد مكاوى



وحول زيجتها الطويلة لصاحب الفضل عليها المخرج عباس كامل قالت سعاد مكاوى: إنى أعرف في نفسي ثورتى وأعرف أيضا عصبية عباس وسبق أن طلبت منه أن يتحمل كل منا الآخر في العمل على الأقل دون جدوى، وتنازلت عن الأثاث والسيارة من أجل الحصول على الطلاق بدون مشاكل ولنظل نحن الاثنان صديقين على الأقل لانى كنت مازلت أحبه.

ورحلت وحيدة في شقتها مصابة بهبوط حاد في القلب عام 2008.