أم كلثوم تراجعت عن بطولته، الشيخ مصطفى إسماعيل يدرب بطلة فيلم ألمظ وعبده الحامولي على تلاوة القرآن الكريم

ألمظ وعبده الحامولي، من أشهر قصص الحب في التاريخ الحديث، خلدت قصة حبهما السينما المصرية بفيلم عنوانه " ألمظ وعبده الحامولي " الذي عرض في مثل هذا اليوم 16 يناير عام 1962، حيث وقفت المطربة الجزائرية الأصل ذات الـ 23 عاما أمام الكاميرا لأول مرة للقيام ببطولة الفيلم في دور ألمظ أمام الوجه الجديد أيضا عادل مأمون لأول مرة في دور عبده الحامولي، عن قصة الأديب عبد الحميد جودة السحار، وكتب السيناريو مشاركة بين محمد أبو سيف ونيازي مصطفى، وكتب الحوار والأغانى الشاعر صالح جودت وأخرجه حلمي رفلة.



فى كتابها " أم كلثوم معجزة الغناء العربي " تقول الدكتور رتيبة الحفني: كانت سيدة الغناء أم كلثوم مرشحة لأداء دور ألمظ في فيلم ألمظ وعبده الحامولي ويقوم محمد عبد الوهاب بدور عبده الحامولي، ويحكي الكاتب الصحفي مصطفى أمين عن ذلك ويقول: تم لقاء في بيتي بين أم كلثوم وعبد الوهاب للاتفاق على تمثيل دور ألمظ وعبد الوهاب دور عبده الحامولي لكن أصرت أم كلثوم أن يلحن أغاني الفيلم مجموعة من الملحنين هم السنباطي وزكريا أحمد والقصبجي، لكن عبد الوهاب طلب أن يلحن وحده كل أغاني الفيلم، ورفضت أم كلثوم ذلك ولم توافق إلا على أغنية واحدة يلحنها عبد الوهاب، وأصر عبد الوهاب على موقفه وانتهى مشروع الفيلم.

نجاة الصغيرة تختلف على الأجر



أيضا كان المخرج حلمي رفلة قد اتفق مع المطربة شريفة فاضل للقيام بدور ألمظ، ثم تراجع عن اتفاقه واختار نجاة الصغيرة واختلفا على الأجر إلى أن رشح له الموسيقار محمد عبد الوهاب وردة الجزائرية التي كان قد سمعها تغني في بيروت، وقال للمخرج: مادمت اخترت وجها جديدا لدور عبد الحامولي وهو عادل مأمون فلماذا لا تختار وجها جديدا لدور ألمظ؟

أفيش ألمظ وعبده الحامولى

سافر حلمي رفلة إلى بيروت وأحضر معه وردة إلى مصر، واشترط عبد الوهاب أن يقوم بتلحين بعض أغاني الفيلم التي ستغنيها، ووقع الاختيار على أغنية "اسال دموع عينيا، اسأل مخدتى" التي قام بتلحينها ونالت شهرة واسعة وكذلك أغنية يا نخلتين في العلالى يا بلح.

خبراء أجانب لتدريب الممثلين

حرص المخرج الكبير حلمي رفلة في فيلم ألمظ وعبده الحامولي على الاستعانة بالعديد من المراجع التاريخية التي شرحت تفاصيل الحياة في فترة حكم الخديوي إسماعيل، حيث وقعت أحداث قصة الحب بين المطربة ألمظ والمطرب عبده الحامولي خلالها، واستعان المخرج بالعديد من الخبراء حتى تقترب الصورة والمشاهد في الفيلم من الصورة الحقيقة التي كانت عليها تفاصيل الحياة خلال هذه الفترة، من ملابس وعادات وتقاليد وأحداث وبروتوكول، وقام هؤلاء الخبراء بتدريب الفنانين المشاركين على هذه العادات والطقوس كل حسب دوره، واستغرق هذا التدريب أربعة أشهر.

وردة الجزائرية والمظ الحقيقية



فى فيلم ألمظ وعبده الحامولي تتحول ألمظ من عاملة بسيطة إلى واحدة من ألمع كواكب الغناء في عهد الخديوي إسماعيل، بعد أن التقى بها المطرب عبده الحامولي وقام بتشجيعها حتى نافسته في الغناء بعد إلى الأوساط الراقية، حيث كان مقربا من الخديوي إسماعيل الذي كان معجبا بصوته، فيريد الخديوي أن يحتفظ بألمظ لنفسه مطربة خاصة، لكن وقع الحب بين ألمظ وعبده وتزوجا، ونشأت العداوة بين الخديوي ـــ الذي تعلق بصوت ألمظ ـــ وعبده الحامولي وزاد الصراع بينهما، ومنع عبد الحامولي زوجته من الغناء حتى أمام الخديوي وفي حفلاته، وهو ما تسببب في غضب الخديوي وأمر بإبعادهما عن كل الحفلات الرسمية والخاصة، وبعد فترة وافق على الصفح عنهما إذا حضرت ألمظ إلى القصر وغنت له أغنية (والنبى لأهشه دا العصفور، وأنكش له عشه دا العصفور) وغار عبده على زوجته ومنعها فأهدر الخديو دمه.

أرسل الخديوي ضباط وجنود حكمدارية القاهرة لإحضار سي عبده الحامولي حيا أو ميتا لمنعه ألمظ من الغناء، ولولا وساطة إسماعيل باشا صديق شقيق الخديوي في الرضاعة لانتهت حياة سي عبده، وفي النهاية اضطر الحامولي إلى أن تغني ألمظ للخديوي ولكن بشرط أن تغني في منزله ــ سي عبده ــ وتنازل الخديوي وقبل أن يذهب إلى منزل ألمظ وعبده الحامولي حتى يسمعها وهي تغنى – طبقًا لأحداث الفيلم- لكنه فوجئ بها ترتل بعض آيات القرآن بدلًا من الغناء، فثار وانصرف غاضبًا، بعدها مرضت ألمظ وماتت وحزن عليها عبده الحامولي كثيرًا.

الشيخ مصطفى اسماعيل يدرب المظ على القراءة



تعلق المطربة الراحلة وردة الجزائرية على دورها في فيلم “ألمظ وعبده الحامولي ”وتقول: إن قصة الفيلم هي قصة ألمظ التي أحبت عبده الحامولى وعشقت أغانيه، لكن حدثت مفارقات بين عبده وبين الخديوي إسماعيل، لكن المفاجأة الكبرى في الفيلم أنى قرأت سورة "والليل إذا سجى" من القرآن الكريم، حيث قام بتدريبي على قراءة القرآن الشيخ مصطفى إسماعيل، وقام بتدريبي على اللغة والتمثيل الأستاذ فتوح نشاطي، ولذلك فلم أخف من وقوفى أول مرة أمام الكاميرا.

نادية الجندى لأول مرة



من نجوم الستينات المشاركين فى بطولة فيلم “ ألمظ وعبده الحامولى ” إلى جانب وردة وعادل مأمون، حسين رياض في دور الخديوي إسماعيل، فؤاد المهندس، حسن فايق، فتوح نشاطى، وداد حمدى، شكري سرحان وقدمت فيه نادية الجندى ولأول مرة أدوارها السينمائية في دور عاهرة فرنسية.



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