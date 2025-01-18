السبت 18 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

 قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، بمتابعة سير امتحان اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية. 

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امتحانات الشهادة الاعدادية

 وقد اطمأن وكيل تعليم الغربية إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان. 

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية

 الشهادة الاعدادية

وشدد وكيل تعليم الغربية على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أنه نحو 93490 طالبا يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة بـ محافظة الغربية، في مادة اللغة العربية والخط، ونحو 4886 طالبا يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي اللغة العربية والخط العربي.

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