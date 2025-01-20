الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

حجز سائق نقل ذكي بتهمة التعدي على سيدة في القاهرة

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

أمرت  النيابة العامة بحجز سائق سيارة بشركة للنقل الذكي بتهمة التعدي على سيدة بالسب في القاهرة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لتعديه عليها بالسب اعتراضًا على إلغائها رحلة توصيلها بالقاهرة بالإضافة لقيامه بنشر رقم هاتفها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط السيارة وقائدها سائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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