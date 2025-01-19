الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

التحقيق مع سائق بتهمة التعدي على سيدة في القاهرة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق سيارة بشركة للنقل الذكي بتهمة التعدى على سيدة بالسب في القاهرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لتعديه عليها بالسب اعتراضًا على إلغائها رحلة توصيلها بالقاهرة بالإضافة لقيامه بنشر رقم هاتفها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط السيارة وقائدها سائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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