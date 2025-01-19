الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

تصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، المشهد في واقعة جدلية خلال فوز فريقه على نظيره كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأحد.

أحداث مباراة إنتر ميامي وكلوب أمريكا 

وافتتح كلوب أمريكا التسجيل عن طريق المهاجم هنري مارتين في الدقيقة (31). وسرعان ما أدرك ميامي هدف التعادل، عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من رأسية، في الدقيقة (34).

وفي الدقيقة (53) سجل المدافع إسرائيل رييس الهدف الثاني للفريق المكسيكي، قبل أن ينجح توماس أبيليس في إحراز التعادل لفريق إنتر ميامي ميامي في الدقيقة (90).

وبعد ذلك لجأ الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي حسمها إنتر ميامي بنتيجة (3-2).

احتفال ميسي يستفز جماهير المكسيك 

واحتفل ميسي بهدفه بشكل استفزازي أمام الجماهير المكسيكية، موجها لهم 3 أصابع، في إشارة إلى الألقاب الثلاثة التي حققتها الأرجنتين في بطولات كأس العالم.

بينما ألمح ميسي إلى أن المكسيك لم تحقق أي لقب حتى الآن في المونديال، عندما أشار بيده إلى "صفر".

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