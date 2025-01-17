الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل تصوير سامر المصري ومكسيم خليل أول مسلسل بسوريا بعد سقوط نظام الأسد

سامر المصري، ومكسيم
سامر المصري، ومكسيم خليل

 يستعد الفنانان السوريان،  سامر المصري، ومكسيم خليل، لتصوير مشاهد أول مسلسل لهما داخل سوريا، بعد نحو 13 عامًا من العمل في الخارج.

في هذا السياق، يشارك النجمان السوريان في مسلسل "تحت الأرض، موسم حار" الذي يجري تصوير مشاهد منه في الإمارات، تمهيدًا لتصوير باقي المشاهد في لبنان.

وسابقًا اختيرت لبنان لتكون بديلًا لسوريا كون المصري وخليل لا يستطيعان العودة إليها لمواقفهما المعارضة للنظام السوري السابق، على الرغم من كون أحداث المسلسل تدور في بيئة سورية.

 

وقررت الشركة الفنية، تغيير مخطط التصوير وإلغاء مشاهد لبنان وتصويرها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، الشهر الماضي، وعودة كثير من الفنانين المعارضين للبلاد.

وزار مكسيم خليل وسامر المصري دمشق عقب سقوط النظام، والتقيا بعائلتيهما، قبل أن يجمعهما مسلسل "تحت الأرض، موسم حار" خلال الأيام المقبلة في عمل مشترك داخل البلاد بعد كل تلك السنوات. 

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الإمارات سامر المصري مكسيم خليل في سوريا

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