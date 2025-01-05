الأحد 05 يناير 2025
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انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

فيروس صيني جديد
فيروس صيني جديد

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أعراض فيروس HMPV التهاب الحلق الصحة العالمية فيروس HMPV منظمة الصحة العالمية

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