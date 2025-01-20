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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة مطرب شعبي دهس طفلا بإمبابة

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة مطرب شعبي “ع.أ” متهم بدهس صغير بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، بعد إحالته إلى محكمة الجنح المختصة.

 

ومن المفترض أن يتم تسجيل التصالح رسميا بين الطرفين مقابل 70 ألف جنيه تم الاتفاق عليهم من قبل الطرفين.

 

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

 

القبض على مطرب شعبى 

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت، بعرض مطرب شعبي على الطب الشرعي بعد دهسه صغيرا بإمبابة لبيان تعاطي المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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