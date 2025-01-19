الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

الجيش الملكي يتعادل مع صن داونز ويخطف صدارة المجموعة بدوري الأبطال

الجيش الملكي
الجيش الملكي

تعادل نادي الجيش الملكي مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، في الجولة الآخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


وكان ماميلودي صن داونز افتتح التسجيل عند الدقيقة 12 عبر بيتر شالوليلي، لكن الجيش الملكي عدل النتيجة عند الدقيقة 83 عبر نجم الفريق أمين زحزوح.


ليتأهل الفريق المغربي متصدرا لمجموعته ويضرب موعدا في دور الربع النهائي أمام واحد من الأندية: الأهلي – مولودية الجزائر – بيراميدز.

في المقابل، فاز  نادي الرجاء الرياضي بهدف نظيف سجله آدم النفاتي من ضربة جزاء ليودع دوري أبطال أفريقيا من المركز الثالث.

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