استكمال أعمال الرصف بالأسفلت بطريق كورنيش النيل بدمياط

يجرى استكمال أعمال الرصف بالأسفلت بطريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بالدفع بمعدلات العمل بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة.

حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ، ليتم العمل حاليًا بالقطاع الواصل من ديوان عام المحافظة حتى البنك الأهلى باتجاهى الطريق.

رصف طريق كورنيش النيل من ناحية الديوان المحافظة

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى" المتابعة الدورية لتلك الأعمال، موجهًا بالالتزام بالمواصفات الفنية خلال عملية التنفيذ، والإسراع بمعدلات العمل نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى.

كما تضمن المشروع أيضا تطوير حارة خدمة بعرض 3 أمتار بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى نهاية الصنايع وإنشاء أرصفة، إضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى 30 مترا وإنشاء أعمدة إنارة وأعمال الزراعة لجانبى الطريق وإنشاء شبكة رى حديثة وشبكة لصرف مياه الأمطار.

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