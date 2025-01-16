محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والأساسية بمدينة دمياط

جاء بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين....

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، سوق اليوم الواحد والذى أُقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ومجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية والأساسية

وتفقد " المحافظ " السوق الذى يأتى على مساحة ٨٠٠ متر ويضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية، والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن والتمور والعطارة، بنسب خصب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥%.

وخلال التفقد، تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين واطمأن على توافر السلع الأساسية وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم، والتأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.

محافظ دمياط يطمئن على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة

وحرص " محافظ دمياط " على التواصل أيضًا مع المواطنين للاطمئنان على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة، وأكد على مديرية التموين بتلبية مطالب المواطنين، وتوحيد سعر السلع وفقًا لأنواعها داخل السوق، وأيضًا التأكد من صلاحية السلع والتعبئة والتخزين بشكل صحيح للحفاظ على جودة السلعة.

محافظ دمياط: سيتم اقامة اسواق جديدة بجميع بمراكز ومدن المحافظة

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن أسواق اليوم الواحد تأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبشكل مستدام، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة أسواق جديدة بمراكز ومدن المحافظة، لتوفير تلك السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق، للتخفيف عن كاهلهم، وأشار " المحافظ " إلى أن السوق سيستمر إلى الأسبوع القادم تمهيدًا لانطلاق معارض " أهلا رمضان "، هذا وقد توجه المحافظ بالشكر إلى الغرفة التجارية ومديرية التموين على هذه الجهود مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات لخدمة أهالي المحافظة.

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