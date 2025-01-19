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ثقافة وفنون

حنان مطاوع لا تزال على قيد الحياة في الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا

صفحة بيضا، فيتو
صفحة بيضا، فيتو

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا تطورات درامية مثيرة، لعل أبرزها مشهد تشييع جنازة ضي، التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، حيث حضر الجنازة شخصيات رئيسية، من بينهم زوجها (نور محمود) وخطيبها (عمر الشناوي)، إلى جانب والدها، وتم دفنها وسط أجواء مليئة بالحزن والغموض. 

ومع ذلك، تم الكشف عن مفاجأة كبيرة خلال الحلقة، وهي أن ضي لم تمت بالفعل، بل تم إنقاذها بواسطة فوزية، التي تؤدي دورها ميمي جمال، وحفيدتها رحمة، التي تجسدها آيسل رمزي، واستفاقت ضي في منزل فوزية، واسترجعت بعض التفاصيل من ماضيها. 

 

ذكريات مؤلمة من ماضي ضي

 تذكرت ضي أن والدها كان يعارض بشدة عملها كاستاذة جامعية، إلى حد قيامه بحرق أبحاثها، كما عانت في الماضي من هجوم زميل لها في الجامعة ا للطلاب ضدها، بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحلقة عن خيانة زوجها لها، مما أضاف طبقات من التعقيد إلى شخصيتها.  

محاولتها للنجاة والتواصل مع صديقتها 

قررت ضي التواصل مع صديقتها المقربة عبر رسالة على تطبيق إنستجرام، حيث منحتها رقم هاتف فوزية للتحدث بشكل مباشر، وبالفعل، تمكنت من التواصل مع صديقتها، لكنها أخبرتها باسم مستعار وهو ضحى لإخفاء هويتها الحقيقية، وطلبت منها أن تأتي إلى مكان محدد للقاء.  

في هذه الأثناء، اعترض والد رحمة على وجود ضي في منزل واحد مع ابنته، مما أجبرها على مغادرة المنزل، ومع ذلك، وجدت ضي نفسها تعود إلى المنزل لاحقًا في الليل، بعدما فشلت في العثور على مكان آخر يلجأ إليه، خاصة أن صديقتها لم تحضر كما وعدتها.  

وعلى هامش الحلقة يضطر الضابط إياد إلى ترك قضية ضي ومقتل هاني السيوفي بعدما منحه رئيسه في العمل إجازة ليرتاح قليلا، ولكن شغلته قضية ضي بعدما وجد ثلاثة محاضر وبلاغات تم تقديمها من ثلاثة أشخاص بما حدث لضي، وهم والدها وزوجها وخطيبها.

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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