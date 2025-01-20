النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس مسن في حادث سير

أمرت نيابة السلام، بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس مسن في حادث سير أثناء عبوره طريق 100، مما أسفر عن مصرعه.

مصرع شخص في حادث سير بالسلام



البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بطريق 100 بدائرة قسم شرطة السلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة بها هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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