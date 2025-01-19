الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

حبس سائق متهم بدهس مسن في حادث سير بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام، بحبس سائق متهم بدهس مسن في حادث سير أثناء عبوره طريق  100، مما أسفر عن مصرعه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

مصرع شخص في حادث بالسلام

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بطريق 100 بدائرة قسم شرطة السلام.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مسن الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر قائد السيارة بها هاربا.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام

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