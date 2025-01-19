الإثنين 20 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"النساء أكثر أهل النار" أحدث إصدارات دار الياسمين للكاتبة شيماء اليوسف

غلاف الكتاب.. فيتو
غلاف الكتاب.. فيتو

أصدرت دار الياسمين للنشر والتوزيع كتاب “النساء أكثر أهل النار” للكاتبة الصحفية شيماء اليوسف، وذلك استعدادًا للمشاركة في الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سينطلق خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الكتاب من عدة مقالات حاولت خلالها الكاتبة مناقشة حقوق النساء المهدرة  في المجتمع والأفكار التي تجعل من المرأة “وصمة عار” في أحيان كثيرة، بإضافة تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة نتيجة التربية والنشأة.

وينتمي الكتاب لفئة الكتب النسوية، الذي يركز على قضايا مهمة تمس كل امرأة مصرية، خاصة في وقت باتت المرأة المصرية قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب وإثبات تفوقها في كافة المجالات، وهو مجال بحث أساسي لعمل الكاتبة خلال السنوات الماضية. 

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افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة للكتاب هل النساء أكثر أهل النار إصدارات حديثة

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