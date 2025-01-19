الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

تعاون مشترك بين محافظتي مطروح والقليوبية لإطلاق معرض “كنوز مطروح”

المهندس إيمن عطية
المهندس إيمن عطية محافظ القليوبية خلال الاستقبال

 استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ممثلًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجاء الاجتماع بحضور بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات في إطار تعزيز التعاون بين المحافظات ودعم المنتجات المحلية.

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معرض كنوز مطروح بالقليوبية 
وجاء اللقاء لمناقشة الترتيبات النهائية لإطلاق النسخة الأولى من معرض “كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات”، الذي يُقام بالتنسيق والتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح، ويهدف إلى الترويج لتراث ومنتجات محافظة مطروح داخل القليوبية، مع فتح آفاق جديدة لدعم الحرف اليدوية والتراثية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظتين.

ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2025 بحديقة الطفل بمدينة بنها، تزامنًا مع استقبال شهر رمضان المبارك، حيث سيشارك كبار منتجي التمور والزيتون من محافظة مطروح لتقديم منتجاتهم المميزة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، خصوصًا تلك المتعلقة بالشهر الكريم.

ويُعد المعرض خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء خالد شعيب معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية

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