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رياضة

تعديلات على برنامج إعداد منتخب الناشئين بسبب الامتحانات

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

عقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 بمركز المنتخبات الوطنية لمناقشته فى برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، والتى ستشهد مشاركته فى تصفيات بطولة الأمم الأفريقية ونهائياتها -حال تجاوز التصفيات - والتى لم يتم تحديد مواعيدهما بعد، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر 2026.


وبحث المدير الفنى للاتحاد متطلبات المرحلة المقبلة للمنتخب مع مديره الفنى من معسكرات ومباريات ودية تمهيدًا لمناقشة البرنامج مع اللجنة الفنية  للعرض على مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى أبوريدة لاعتماده.


وطالب المدير الفنى للاتحاد بإجراء تعديلات على البرنامج بسبب مواعيد امتحانات اللاعبين حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.


وكان المنتخب قد أنهى آخر معسكر له بمركز المنتخبات الوطنية فى نهاية ديسمبر المنقضى.


وأكد حسين عبد اللطيف أن المرحلة الماضية من برنامج الإعداد كان الهدف منها التعرف على إمكانات اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية والذهنية وأنه تم الاستقرار على 55 لاعبًا يمثلون القوام الرئيسى للفريق خلال المرحلة المقبلة، والتى سيكون هدفها توحيد الفكر الفنى وفقًا لطريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مبارياته الودية والرسمية. 


ووجه عبد اللطيف الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير الفنى للاتحاد واللجنة الفنية على الدعم والمساندة.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا وعبدالستار صبرى مدربًا عامًا وكريم أيمن مدرب مساعد وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى وشادى الشريف إداريًا.

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اتحاد الكرة المهندس هاني أبوريدة بطولة الأمم الإفريقية تصفيات بطولة الأمم الإفريقية حسين عبد اللطيف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد عبدالستار صبري علاء نبيل منتخب الناشئين مواليد 2009 منتخب الناشئين

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