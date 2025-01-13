محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 56 قرية وعزبة

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الأحوزة العمرانية، لـ 16 قرية من مراكز (السنطة – طنطا – قطور – بسيون)، و40 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى – قطور – طنطا).

جدول زمني مضغوط لتوقيع كافة الأحوزة على الطبيعة

ووجه محافظ الغربية بضرورة تسريع وتيرة العمل وفقًا لجدول زمني مضغوط لتوقيع كافة الاحوزة على الطبيعة مؤكدا أهمية إنجاز هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن لتمكين تفعيل الأحوزة العمرانية، الأمر الذي من شأنه تنظيم البناء وتسهيل إجراءات تراخيص البناء بشكل يضمن حماية الأراضي الزراعية من التعديات.

التعاون المشترك بين جميع الجهات

وشدد محافظ الغربية على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الانتهاء من الأحوزة بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن جودة الحياة في المحافظة، مشيرا إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان بيئة عمرانية متوازنة تحترم القيم البيئية والزراعية.



تحديث المخططات الاستراتيجية

وأوضح محافظ الغربية ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي تولت تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الاحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 99,7 % والعزب 68 % وجار إنهاء كافة الاحوزة العمرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.