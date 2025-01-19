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رياضة

فوز دجلة وتعادل المقاولون، نتائج مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل لقاءات اليوم الأحد، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 18، بمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” بمشاركة 20 فريقا.

وأقيمت جميع مباريات اليوم الأحد والتي تقام ضمن  الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.   

نتائج مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي 2-1

بروكسي ضد سبورتنج 2-2

وادي دجلة ضد راية 2-0

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب 1-1

السكة الحديد ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد المنصورة 1-3 

لافيينا ضد أسوان 1-2

أبوقير للأسمدة ضد ديروط 2-1

القناة ضد بترول أسيوط 1-0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3-3

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني،  بمشاركة 20 فريقًا. 

نتائج مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين 

سبورتنج 0-0 الداخلية  

بلدية المحلة 2-2 كهرباء الإسماعيلية  

المنصورة 0-2 وادي دجلة

منتخب السويس 1-4 أبو قير للأسمدة  

راية 1-1 بروكسي

وي 2-1 القناة  

بترول أسيوط 3-3 الترسانة  

ديروط 1-1 لافيينا  

أسوان 1-0 طنطا

المقاولون العرب 1- 3 السكة الحديد مودرن

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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الداخلية وادي دجلة المقاولون العرب منتخب السويس المنصورة طنطا أسوان دوري المحترفين

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