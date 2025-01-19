الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تكشف سر تأخر نشر أسماء الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن تأخير نشر قائمة أسماء الأسيرات والأطفال المقرر الإفراج عنهم اليوم جاء بسبب خلل في بعض الأسماء، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في بيان، صباح الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ" حتى تتلقى تل أبيب قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، وأنه "أصدر تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30، لن يبدأ حتى تتلقى إسرائيل قائمة الرهائن المفرج عنهم، والتي التزمت حماس بتقديمها".

صعوبات في العثور على الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

وبحسب شبكة «CNN»، قال المفاوض الإسرائيلي يرشون باسكن، إنه يعتقد أن حماس تواجه صعوبات في العثور على الرهائن لتسليمهم بقائمة اتفاق وقف إطلاق النار لأن الحركة لا تسيطر بشكل كامل على غزة.

وأضاف: "أعتقد أن ما نراه هنا هو صعوبة قيام حماس بالعثور على الأسماء التي كانت تنوي تقديمها، لأن قيادة حماس في الخارج لا تتمتع بالسيطرة الكاملة بغزة"، لافتا إلى عدم قدرة حماس على التحرك بحرية بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية.

وتابع: "إنهم (حماس) بحاجة إلى التحقق من إمكانية العثور عليهم (الرهائن) وأنهم على قيد الحياة لأنهم وعدوا بأنه سيتم إطلاق سراح ثلاث رهائن أحياء، مدنيات، وليس مجندات، اليوم".

بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين

ومنذ قليل، أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، ببدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 العبرية، إلي أن دولة الاحتلال تلقت معلومات تفيد بأن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسيرات من حركة حماس، كاشفه عن استدعاء أمهات الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى رعيم لاستقبالهن.

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