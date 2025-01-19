الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين

عملية استلام الأسري
عملية استلام الأسري الإسرائيليين

أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، ببدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 العبرية، إلي أن دولة الاحتلال تلقت معلومات تفيد بأن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسيرات من حركة حماس، كاشفه عن استدعاء أمهات الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى رعيم لاستقبالهن.

إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 عصرا

كما أوضحت  “جيروزاليم بوست” نقلا عن مكتب نتنياهو: “من المقرر إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 بالتوقيت المحلي”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال "المختطفات"، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

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