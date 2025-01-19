الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الفلسطينيين الساعة 4 عصرًا

نتنياهو
نتنياهو

قالت مؤسسات شؤون الأسرى في القدس،: إن  قوات الاحتلال اقتحمت منازل 4 أسرى بالقدس المحتلة يتوقع الإفراج عنهم اليوم.

إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 عصرا

كما أوضحت  “جيروزاليم بوست” نقلا عن مكتب نتنياهو: “من المقرر إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 بالتوقيت المحلي”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

وقال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة “رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير”.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

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