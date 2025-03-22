معارك وغزوات، معركة نهاوند وفتح الفتوح في عهد الفاروق

معركة نهاوند، يستمر القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، في تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونستعرض من خلال السطور التالية، معركة نهاوند أو فتح الفتوح وانتصار المسلمين وتشتت الفرس.

معركة نهاوند

وقعت معركة نهاوند سنة 21 هـ، وقيل سنة 18 أو 19 هـ، وهي من المعارك الفاصلة في الفتح الإسلامي لفارس، حيث انتصر فيها المسلمون انتصارًا كبيرًا بقيادة النعمان بن مقرن على الفرس الساسانيين، إلا أن النعمان قُتل في المعركة، وبانتصار المسلمين انتهى حكم الدولة الساسانية في إيران، بعد أن دام حكمها 416 عاما.

وسبب هذه المعركة يعود إلى تجمع الفرسَ في منطقة نهاوند بعد أن فتحت معظم مدنهم، واستمر بالبقاء فيها مدة، لعدمِ سماحِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالانتشار في فارِس، لكنهم كانوا ينقضون العهود بكثرة، مستمدين القوة من وجود ملكهم بينهم، وبقاء أعداد كبيرة منهم داخل نهاوند.

أحداث معركة نهاوند

علم أميرِ المؤمنين عمر بن الخطاب بحشد الفرس في نهاوند بعدد هائل، الذي وصل إلى حوالي 200 ألف جندي بقيادة الفيرزان، فاستشار كبار الصحابة في كيفية مواجهة هذا الموقف، فأشاروا عليه بأن يقوم بتجهيز جيش لمواجهة الفرس وردعهم، وذلك قبل أن يتجرّأوا وينقضّوا على بلاد المسلمينَ، فعمل بمشورتهم، وجهز جيشًا لمواجهة الفرس.

فتح الفتوح

اجتمع المسلمون حول نهاوند، واجتمع الفرس فيها وأميرهم «الفيرزان». أرسل أحد قواد الفرس واسمه «بندار» إلى جيش المسلمين: أن أرسلوا إلينا رجلًا نكلمه، فذهب إليهم داهية المسلمين «المغيرة بن شعبة» بمنظر رهيب وشعر مسترسل طويل، فلما وصل إليهم استشار «بندار» أصحابه بأي هيئة نأذن له؟ هل بشاراتنا وملكنا وفخامتنا؟ حتى نرهبهم بقوة ملكنا أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا ولا يطمعوا في ملكنا؟ فأشاروا عليه: بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة، فتهيؤوا له بأفخر الأثاث والثياب.

فتح الفتوح

وانتهت معركة نهاوند بتحقيق نصر عظيم للمسلمين، ودخلها المسلمون فاتحين بعد هزيمتهم للفرس، وانتظر أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه- في المدينة أنباء من المسلمين، حتى جاءه رسول المسلمين من نهاوند يبشره بالفتح والنصر. وقد سمى المؤرخون معركةَ نهاوند بفتح الفتوح؛ وذلك لأن الفرس لم تجتمع بعدها، ولم تقم متحدة، وقد أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الجيوش الإسلامية بالانسياح في بلاد فارس، فاستسلمت جميعها دون مقاومة تذكر؛ لأن الروح المعنوية للفرس كانت قد تدهورت، وفي خلال عام واحد كانت كل مملكة آل ساسان في قبضة المسلمين، وهذا كان العام الأخير لخلافة عمر بن الخطاب.

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