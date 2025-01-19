الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

قرارات النيابة في حادث مصرع فتاة بسبب تسريب غاز بالجيزة

حادث مصرع فتاة بسبب
حادث مصرع فتاة بسبب تسريب غاز بالجيزة

تحقيقات موسعة في حادث مأساوي أودى بحياة طالبة تبلغ من العمر 25 عامًا، إثر تعرضها للاختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقتها.


كشفت التحقيقات أن الطالبة نعمات، كانت تستحم بشقتها في دائرة قسم بولاق الدكرور، وتسرب الغاز من سخان المياه، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها على الفور.

 

وأظهرت المعاينة أن الوفاة ناتجة عن اختناق بالغاز نتيجة تسرب من سخان المياه، وتم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد السبب الدقيق للوفاة، كما امرت باستدعاء خبراء فنيين لفحص سخان المياه للتأكد من سلامة تركيبه وتحديد مصدر تسرب الغاز.

 

بلاغ وتحرك أمني سريع


تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بالحادث.

 

تم نقل جثمان الطالبة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي فتحت تحقيقًا موسعًا في الحادث.

 

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دائرة قسم بولاق الدكرور الطب الشرعي مباحث بولاق الدكرور النيابة العامة

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