إعلام عبري: بدء نقل 90 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون إسرائيل لمعتقل عوفر

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير اليوم الأحد، أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت نقل 90 أسيرا فلسطينيا من السجون المختلفة في البلاد إلى معتقل عوفر.

إسرائيل تستعد للإفراج عن 90 أسير فلسطيني

من جانبها قالت صحيفة إسرائيل اليوم: إنه سيتم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا 78 منهم سيتوجهون إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حركة حماس طالبت الوسطاء بإلزام إسرائيل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

يأتي ذلك بعدما سلمت حركة حماس اليوم الأحد، قائمة بأسماء الـ٣ الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة “رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير”.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

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