الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تطالب الاحتلال بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حركة حماس طالبت الوسطاء بإلزام إسرائيل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

ويأتي ذلك بعدما سلمت حركة حماس اليوم الأحد، قائمة بأسماء الـ٣ الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة “رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير”.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب 

وقبل وقت سابق حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

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حماس إسرائيل صفقة تبادل الأسرى كتائب القسام

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