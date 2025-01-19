الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

بدأت حركة حماس   بنشر عناصر الشرطة التابعة لها في شوارع قطاع غزة، إثر دخول الموعد المفترض لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.

 

هدنة وقف إطلاق النار تدخل حيز التنفيذ


ودخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميًا كما كان مقررًا لها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى، وهو ما جعلها هدنة هشة، خاصة أن إسرائيل قصفت مواقع في القطاع بعد أقل من نصف ساعة على موعد تنفيذ الهدنة.

إسرائيل تخرق الهدنة بعد دخولها بنصف ساعة

واستهدف قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا مناطق شمالي قطاع غزة بعد نصف ساعة من الموعد المفترض لدخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ في القطاع، وهو ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.


وتوقف القتال والقصف في غزة بعد نحو 15 شهرا من القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عام 2023، وخلف 46 ألفا و899 قتيلًا حسب آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة في غزة مساء أمس.

ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأ عدد من النازحين في القطاع العودة إلى بلداتهم، وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

 

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إسرائيل الهدنة في غزة هدنة وقف إطلاق النار حركة حماس حماس

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