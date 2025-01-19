تحقيقات موسعة في شروع تاجر في إنهاء حياة صديقه بإمبابة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في شروع تاجر في إنهاء حياة صديقه بمنطقة إمبابة، حيث صدمه بسيارته نتيجة خلاف مالي بينهما.

وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

وتبين أن المجني عليه نشب بينه وبين صديقه "تاجر" خلاف مالي، مما دفع الأخير لصدمه بسيارته، انتقاما منه.

القبض على المتهم بالجيزة

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة شاب نتيجة اصطدام سيارة به بمنطقة إمبابة، ونقله إلى المستشفى مصاب بعدة كسور وجروح.

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